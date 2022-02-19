Son dakika: Genç kadına asansörde cinsel saldırıda bulunmuştu: Mahkemeden jet karar!

"ŞEYTANA UYDUM, ALKOL ALMIŞTIK"

Savunmasını yapması için söz verilen A.A. cinsel saldırıda bulunduğu kadından özür diledi ve şeytana uyduğunu belirterek "O gün arkadaşımla birlikteydim . Alkol almıştık. Arkadaşım bana bu kızı takip et dedi. Ben de ona inandım. Ailem zor durumdadır. Onları geçindiriyorum. Heyetinizden affımı istiyorum. Ben müştekinin elbiselerini çıkarmadım. Kendisine saldırma gibi bir niyetim yoktu. Ben sonradan korkudan asansörden çıktım" dedi.

Müşteki U.K. ise yaşadığı dehşet anlarını duruşmada tek tek anlattı ve kendisine saldıran A.A.'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

"BU EYLEM TÜM KADINLARA YAPILMIŞTIR"

Müşteki U.K.'nın avukatı ise ifadesinde "Yapılan bu eylem sadece benim müvekkilime değil Türkiye'deki tüm kadınlara yapılmıştır.Toplumda hiç bir kadın kulağında kulaklıkla arkasından biri gelecek korkusuyla yürüyemez hale gelmiştir" diyerek A.A.'nın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

7 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI



Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu bulunan A.A.'nın "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.