Genç kadına müdür dayağı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde çalışan Berna Ş. (36), kendisine sarkıntılık ettiğini öne sürdüğü işletme müdürü Murat A. tarafından tekme tokat dövüldü. Murat A.'nın, genç kadını saçlarından tutup yerlerde sürüklediği anlar, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Berna Ş. şikâyetçi olurken, genç kadının firma tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi.Berna Ş. ifadesinde, "Murat A. bana çalıştığım günden beri farklı tarihlerde fiziksel şiddet uyguladı. Dul olduğum için bana yakınlık gösteriyordu. Ancak yaşadığım şiddet olayları nedeniyle ondan uzak duruyordum. 27 Eylül günü mesaim 19.00'da bitmesine rağmen eve gitmeme izin vermedi. Sabah 09.00'a kadar birlikte çalıştık. Aynı gün saat 05.00 sıralarında 'Çocuğuma telefonla ulaşamıyorum, gidip bakmam lazım' dedim ama izin vermedi. Kapıyı açıp dışarı çıktım. Murat arkamdan gelip saçımdan tuttu. Beni markete doğru sürükledi. Yardım edin diye bağırdım" dedi.