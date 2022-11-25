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Giriş Tarihi: 25.11.2022 19:42 Son Güncelleme: 25.11.2022 20:43

Genç kadını boğarak öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine kondu

Kocaeli Körfez İlçesi Hereke  mevkiinde, anfi tiyatro yakınlarında,  çıplak halde  ölü olarak bulunan Sarah Alı Shareeff’i (29), öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan  A.K. (52)  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR
Genç kadını boğarak öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine kondu

Körfez İlçesi Hereke D-100 karayolu kenarındaki amfi tiyatro mevkiinde, önceki gün akşam saatlerinde çıplak halde bir kadının yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ve sağlık ekipleri yapmış oldukları incelemelerde, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinin yakınlarında ise genç kadına ait olduğu değerlendirilen kıyafetler bulundu. İlk bulgulara göre boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan genç kadının, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekipleri, başlatmış olduğu araştırma ve incelemeler sonucunda kısa sürede bulunan cesedin Derince İlçesinde oturan ve ailesi Yalova'da ikamet eden, Irak uyruklu Sarah Alı Shareef'e ait olduğunu belirledi. Evli olan ve yakınlarının 2 gün boyunca kendisinden haber alamadığı için ihbarda bulunduğu öğrenilen Shareeff'in cenazesi, yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edilirken, olayla ilgili olarak Körfez'de ikamet eden ve kaportacılık yaptığı öğrenilen A.K.(52) gözaltına alındı. Öldürülen Shareeff ile arkadaşlığı bulunduğu öğrenilen zanlı, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanırken olayı neden gerçekleştirdiği ise öğrenilemedi.

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Genç kadını boğarak öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine kondu
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