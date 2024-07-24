Genç kadını eski eşi katletti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde H.Ö.A., sokakta karşılaştığı eski eşi Hüsne Topal (39) ve yanındaki arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Topal'ı darp eden H.Ö.A., tabancayla da ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Topal ile yanındaki S.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal, yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Topal'ın, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'dan ayrılarak Bodrum'a yerleştiği öğrenildi.