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Giriş Tarihi: 22.9.2024 16:37

Genç kadını kimse sakinleştiremedi: Sevgilisini o halde görünce dehşet saçtı!

Samsun'da S.N.A. erkek arkadaşı E.B. ile buluşup gezerken sokakta D.A.(24) ile karşılaştı. Bu sırada E.B. ile D.A arasında kavga çıktı. Araya giren S.N.A ise D.A.'yı karnından bıçakladı! Ağır yaralanan D.A. yaşam savaşı veriyor.

Genç kadını kimse sakinleştiremedi: Sevgilisini o halde görünce dehşet saçtı!

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de yaşayan S.N.A.(23) adlı kadın gezmek için Samsun'a geldi. S.N.A. erkek arkadaşı E.B. ile buluşup gezerken sokakta D.A.(24) ile karşılaştılar. E.B. ile D.A. arasında kavga çıktı.

Bu sırada araya giren S.N.A., erkek arkadaşıyla kavga eden D.A.'yı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan D.A. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.N.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Genç kadını kimse sakinleştiremedi: Sevgilisini o halde görünce dehşet saçtı!
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