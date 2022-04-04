Genç kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

İstanbul Esenyurt'ta takip ettiği kadını tabancayla kurşunlayıp öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre Alparslan Ç. Haramidere Sanayi metrobüs durağında üst geçit merdivenlerden inen Kader G.'yi zor kullanarak ara sokağa götürdü. 116. sokakta tabancasıyla Kader G.'nin boynuna ateş eden Alparslan Ç. aynı silahla kendini başından vurdu. Ağır yaralanan Kader G. hastanede hayatını kaybetti. Alparslan Ç.'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metrobüs üst geçidinde bekleyen şüphelinin, merdivenlerden inen kadına saldırması ve ara sokağa götürmesi yer alıyor.