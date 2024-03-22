Genç kadını otobüste taciz eden kişi tutuklandı

Adana'da, 29 yaşındaki H.S., bindiği özel halk otobüsünde kadını taciz ettiği iddiasıyla araç içindeki diğer yolcular tarafından darp edildi. Polisin gözaltına aldığı şüpheli emniyetteki ifadesinde "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.S., tutuklandı.

ARKASINDAKİ KOLTUĞA OTURDU

Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; üniversitesi öğrencisi B.A. (24), Çarkıpare Mahallesinde bulunan ve muhasebeci olarak çalıştığı işyerine gitmek için özel halk otobüsüne bindi. Yabancı uyruklu H.S., daha önceden aynı mahallede oturduğu B.A.'nın bulunduğu otobüse bindi. Bir süre B.A.'yı gözetleyen H.S., daha sonra genç kadının arkasındaki koltuğu oturup elle taciz etti.

SÜREKLİ TAKİP EDİYORDU

Taciz edilen genç kadın ayağa kalkarak H.S.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine özel halk otobüsünde bulunan diğer yolcular tacizciyi darp etti. Şoför, otobüsü park edip, polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı devriye ekipleri tacizciyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Tacize uğrayan B.A. ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de beni taciz etti" dedi.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Gözaltında bulunan şüpheli H.S., "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diyerek kendisini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.