Genç kadını silahla başından vurup kaçtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 35 yaşındaki Sehle Gündüz, silahla başından vurularak ağır yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası iş merkezinden koşarak uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Adapazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerindeki iş merkezindeki bir dairede Sehle Gündüz başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede silah sesinin duyulmasının ardından bir kişinin iş merkezinden kaçtığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gündüz'ü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Gündüz'ün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.