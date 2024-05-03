Genç kadını sokak ortasında öldürdü

Ankara'da yaşanan olay kan dondurdu. Ankara'nın Sincan ilçesinde iddiaya göre, S.K. (34) ile Edanur K. (28) arasında bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.K., Edanur K.'ya bıçakla saldırarak talihsiz kadını boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. S.K., araya girmeye çalışan Nur G. adlı kadını da bıçakla yaralayıp kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadınlardan Edanur K. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, tedaviye alınan Nur G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. S.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.