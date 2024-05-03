Haberler Yaşam Haberleri Genç kadını sokak ortasında öldürdü
Giriş Tarihi: 4.5.2024

Genç kadını sokak ortasında öldürdü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Genç kadını sokak ortasında öldürdü
Ankara'da yaşanan olay kan dondurdu. Ankara'nın Sincan ilçesinde iddiaya göre, S.K. (34) ile Edanur K. (28) arasında bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.K., Edanur K.'ya bıçakla saldırarak talihsiz kadını boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. S.K., araya girmeye çalışan Nur G. adlı kadını da bıçakla yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadınlardan Edanur K. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, tedaviye alınan Nur G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. S.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kadını sokak ortasında öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA