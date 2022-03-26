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Giriş Tarihi: 26.3.2022 15:15 Son Güncelleme: 26.3.2022 15:34

Genç kadını zor sakinleştirdiler! Kavga ettiği kocasını önce tokatladı sonra kaldırım taşı fırlattı

DHA
Genç kadını zor sakinleştirdiler! Kavga ettiği kocasını önce tokatladı sonra kaldırım taşı fırlattı

Antalya'da eşiyle tartışan genç kadını kimse sakinleştiremedi. Evli çift arasında yaşanan kıskançlık kavgasında genç kadın kocasını önce tokatladı sonra kaldırım taşı fırlattı. Olay anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Antalya'da yaşanan olay, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 24 Mart'ta, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. T.A. adlı kadın, eşi Y.A. ile kıskançlık sebebiyle tartıştı.

Tartışma sonrasında işe giden T.A.'nın arkasından giden Y.A., eşiyle konuşmak istedi. Y.A.'yı karşısında gören T.A. görüşmek istemeyip iş yerinden çıkarmaya çalıştı. Y.A.'nın ısrarlı tavırları karşısında sinirlerine hakim olamayan T.A. ile eşi arasında arbede yaşandı.

ÖNCE TOKATLADI SONRA KALDIRIM TAŞI FIRLATTI

Yaşanan arbede ve çiftin kavgası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

T.A. bir inşaatın önünde tartıştığı Y.A.'yı tokatladı. Kocası da karşılık verdi. İnşaat önünde başlayan kavga yolda da devam etti.

Kaldırımdan yürüyen Y.A.'ya bu kez kaldırım taşlarını sökerek fırlatan T.A., bir araya eşine sandalye de fırlattı. İkilinin yaşadığı arbede nedeniyle karnından darbe alan T.A.'nın bir süre karnını tutarak yürüdüğü de kameralara yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla çift, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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Genç kadını zor sakinleştirdiler! Kavga ettiği kocasını önce tokatladı sonra kaldırım taşı fırlattı
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