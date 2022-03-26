Genç kadını zor sakinleştirdiler! Kavga ettiği kocasını önce tokatladı sonra kaldırım taşı fırlattı

Kaldırımdan yürüyen Y.A.'ya bu kez kaldırım taşlarını sökerek fırlatan T.A., bir araya eşine sandalye de fırlattı. İkilinin yaşadığı arbede nedeniyle karnından darbe alan T.A.'nın bir süre karnını tutarak yürüdüğü de kameralara yansıdı.