Genç kadının güzellik merkezi açmak isterken hayatı karardı

Uzun yıllar hemşirelik yapan Sevil Coşğun, hemşire olduğu dönemde güzellik uzmanlığı eğitimlerine katılarak belge aldı. Kendi yerini açmak isteyen Sevil Coşğun, N.Y.'nin sahibi olduğu bir güzellik merkezinin 750 bin TL karşılığında bayiliğini aldı. Bunun karşılığında N.Y. ve kocası A.Y'ye farklı tarihlerde banka üzerinden ödeme yaptı. Ancak N.Y. ve A.Y, sözleşmede 750 bin TL değil de 50 bin TL yazdı. Genç kadın, 19 Eylül 2022 tarihinde Ümraniye'de güzellik merkezini açtı. Güzellik merkezini açtıktan sonra bayiliğini aldığı, güzellik merkezini kimsenin bilmediğini gören Sevil Coşğun, yaptığı araştırmalarda bayiliğini aldığı güzellik merkezinin sosyal medyada şişirme hesaplarla insanları yanılttığını, 3 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarının şişirme takipçiliği olduğunu gördü. Bunu bilirkişi raporuyla da kanıtladı. Sonrasında bayilik aldıkları kişilerin İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ'da da insanları mağdur ettiğini öğrenen Sevil Coşğun, A.Y. ve N.A'yı arayarak bayilik sözleşmesini haklı gerekçelerle sonlandırmak istediklerini söyleyip ödedikleri paralarını istedi. 8 Mart 2023 tarihinde bayilik tabelasını indiren genç kadın, başka bir isimle yerini açarak faaliyete başladı. Parasını alamayan Sevil Coşğun ve ailesinin hayatı bu tarihten itibaren kâbusa döndü.

ESKORT SAYFASI AÇTILAR

Güzellik merkezinin bayiliğinden ayrılmak istedikleri tarihe kadar kimseyle herhangi bir husumetleri olmayan Sevil Coşğun, yurtdışına kayıtlı numaralardan yapılan aramalara, atılan mesajlara ve sosyal medya hesaplarından taciz edilen edilmeye başlandı. Küfür ve aşağılayıcı ifadelere maruz kalan genç kadın, polise ve savcılığa başvurdu. Genç kadını bir türlü rahat bırakmayan zorbalar, Sevil Coşğun adına sosyal medyada eskort sayfası açıp numarasını paylaştı. Yaşadıkları karşısında soluğu tekrar savcılıkta alan genç kadın, birkaç gün önce ise kendisine, çocuğunun fotoğrafları ve T.C. kimlik numaralarını mesaj yoluyla atan kişiler tarafından çocuğunun fotoğraf ve bilgilerinin porno sitelerinde paylaşılmakla tehdit edildi. Genç kadın çaresizce bir kez daha avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşadıkları karşısında çaresiz kalan Coşğun, devlet yetkililerinden yardım istedi.

BAŞKA MAĞDURLARI DA VAR

Yaşadıklarını anlatan Sevil Coşğun, "N.Y. güzellik merkezinin bayiliği ile yola çıktık. 750 bin TL bayilik bedeli vermişti. Onlar bunu sözleşmede 50 bin TL olarak gösterdi. Biz yerimizi açtığımızdan beri sürekli fatura istedik. Fatura istemelerimizden rahatsız oldular. Yerimizi açtığımızdan beri bu ismi kimsenin bilmediğini ve kimsenin gelmediğini gördük. Yaptığımız araştırmalarda bu kişilerin farklı şubeleriyle de sorunları olduğunu gördük. Sakarya ve Çerkezköy şubelerinin kapattı. Kocaeli, Samsun ve Kadıköy şubeleri ise bayiliklerini açamadı ve paralarını alamadı. Ben kendilerini arayarak yollarımızı ayırmak istediğimi söyledim. Buna itiraz ettiler ben de avukatlarımızın görüşmesini istedim. Buna tamam dediler. Ben avukatıma sözleşmemi verdim. Fesihle ilgili gerekli işlemleri yaptık. Ardından da tabelamızı değiştirdik. Paramızı geri alamadığımız için de hukuki sürecimiz devam ediyor" dedi.

KIZINA PORNO TEHDİDİ

Her şeyin paralarını geri istedikten sonra başladığını anlatan Sevil Çoşğun, "Ne olduysa bu süreçten sonra olmaya başladı. Önce eşi A.Y. buraya gelerek kapının önünde bize el hareketleri yapıp kaçtı. Ardından işyerimizin mal sahibini arayıp, burada merdiven altı işlerin olduğunu söyleyip beni şikayet etmişler. Ardından lazer cihazı aldığımız şahsı arayıp neden bize makine verdikleri konusunda bizleri onlara kötülemişler. Eşimin sosyal medya hesapları kapatıldı. Eşine 10 Nisan'dan itibaren Daxsen isimli yurtdışı numarasından çok çirkin, telaffuz edemeyeceğim küfürleri içeren mesajlar atıldı. Bunu engelledikten sonra karakola gittim. Yurtdışı numarası olduğu için bir şey yapılamadığını söylediler. Başka yurtdışı numaralarından tehdit ve hakaret içeren mesajlar attılar. Bizim bu zamana kadar hiç kimseyle bir husumetimiz olmadı. Eşime mesaj atarak aile bilgilerimizi, T.C. kimlik numaralarımızı bizle paylaşıp tehdit ettiler. İki gün önce de benim şahsi numarama kızımın fotoğraflarını, kimlik numarasını ve ismini, benim adıma sosyal medyada açtıkları eskort sayfasının linkini atıp, 'bekle daha neler yapacağız' diyerek tehdit ettiler. Herkesi porno sitelerine yüklemekle tehdit ettiler. Şimdi de 13 yaşındaki kızımla beni tehdit ediyorlar. Benim ve ailemin bilgileri paylaşılarak eskort sayfaları açıldı. Herkes 1 -2 dolara yurtdışı numarası alamamalı. Benim tek şüphelendiğim kişi, bu tabelayı indirdikten sonra başımıza geldiği için N.Y. ve A.Y'den şüpheleniyorum. Bunların yaptığını veya yaptırdığını düşünüyorum. A.Y.'nin daha önce suç kaydı olduğunu duydum. Kendimden geçtim çocuğuma varana kadar bütün çirkinliklerini yapıyorlar. Ya hukuk yollu bir çözüm bulunana kadar çocuğumun adı ve bilgileri bir porno sitesi ve eskort sayfasında kullanılırsa ben ne yapacağım. Bir insan ne kadar kötü olursa olsun ben sadece paramı istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum. Bunlar yenilir yutulur şeyler değil hukuki olarak hakkımızı arayacağız. Bunları kim yaptıysa gerekli cezayı almasını istiyorum" açıklamasında bulundu.