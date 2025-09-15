Genç kadının işyerini yakıp kurşunlamışlardı: O şüpheliler yakalandı

Gerçekleştirdikleri saldırılar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden kadın olanın olay görüntülerini kayda alan kişi olduğu öne sürüldü. Komşularının arayarak haber verdiğini belirten Kübra Yağcı "Dükkanınız yanıyor, acil gelin" demesi üzerine apar topar dükkana gelen genç kadın gördüklerine inanamadı. Yaşadığı ilk olayı endişeyle anlatan Yağcı, "Esnaf ve vatandaşlar yangını söndürmüştü. Alevler binaya da sıçrayabilirdi. İnsanlar uykularında ölebilirdi." Dedi.

Olay, 14 Nisan'da saat 03.55 sıralarında Pendik, Kavaklıpınar Mahallesi, Cemil Meriç Caddesi'ndeki solar enerji firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kübra Y.'ye ait iş yerine gelen şüpheliler yanıcı madde atarak kundakladı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin 5 litrelik pet şişeye koydukları benzinle molotof kokteyli yaparak iş yerini yakmaya çalıştıklarını belirledi. Bu olayın ardından 18 Nisan'da saat 01.15 sıralarında aynı iş yeri şüpheliler tarafından kurşunlandı. Olay yerinde yapılan incelemede şüphelilerin yine motosiklet kullandıkları belirlenirken olay yerinde 9 mm çapında 4 boş kovan bulundu. İki saldırıcının azmettiricisinin rakip firma olduğunu öne süren iş yeri sahibi Kübra Y., polise şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde adı geçen 2 kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Bürü Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek olaylara karıştığı tespit edilen 5 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler D.K.(26), C.T.Ç.(24), F.Ş.(24), C.G.(24) ve A.K.(29) gözaltına alındı. Bir diğer şüpheli V.K. (34)'nın ise cezaevinde olduğu belirlendi. Poliste sorguları süren şüphelilerin H.G. isimli bir kişiden 2 milyon lira haraç istediği, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise M.K. isimli bir kişiden haraç almak için otomobilini kurşunladıkları öğrenildi.

KENDİLERİNİ AZMETTİRENLERDEN DE HARAÇ İSTEMİŞLER

Şüphelilerin telefonlarını inceleyen polis, Pendik'te yaşanan olayda kendilerini azmettiren rakip firma yetkililerinden de bir süre sonra haraç istediklerine dair mesajlar tespit etti. Gerçekleştirdikleri saldırılar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"1 MİLYON LİRALIK CEZA KESTİM"

Durumun her geçen gün daha da ciddileştiğini hatta tehdit mesajları aldığını dile getiren Kübra Yağcı, yaptığı açıklamada; "Üçüncü kurşun kime gelir acaba? Şeklinde bir mesaj aldım. Sonra 'Dükkanını kapat, burada iş yapamazsın. Ceza olarak da 1 milyon liralık fatura kestim.' yazan bir mesaj daha geldi. Bir başka mesajda ise 'Bu sefer gece değil, gündüz geleceğiz. Bu kez tekerlekli sandalyeyle mi gezersin, ölür müsün bilemem.' diyordu. Beni kadın olduğum için savunmasız görüyorlar. Kadın olduğum için burayı kapatıp gitmem mi gerekiyor? Yoksa bir can mı gitmesi gerekiyor?' yazıyordu." Şeklinde konuştu. Yağcı, saldırıların arkasında rakip bir firmanın olabileceğini iddia etti. İlgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.