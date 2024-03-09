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Giriş Tarihi: 9.3.2024

Genç kadının sır ölümü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Genç kadının sır ölümü
İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz perşembe günü 17.00 sıralarında 3 çocuk annesi Rukiye Angi (35), çarşıdan eve geldikten sonra yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının yanında bir tabanca bulundu. Kocası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemeler sonrasında cenaze, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Rukiye Angi'nin cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili çalışma sürüyor.
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Genç kadının sır ölümü
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