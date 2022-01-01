Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu helyumla ölmüştü! ’İntihar mı, cinayet mi?’ sorusu yanıt buldu

7 SAYFALIK SIR MEKTUPTA GRAFOLOJİ YÖNTEMİ

Yaşanan bu olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Okan Nasuhoğlu'nun ölümü 'şüpheli' olarak kayıtlara geçti. Dolayısıyla genç karikatüristin intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği araştırılmaya başlandı. İlk bulgulara göre Nasuhoğlu'nun hemen yanı başında 7 sayfalık bir intihar mektubu bulundu. Mektubun giriş sayfasında karikatür çizildiği, 'polise' notuyla bırakıldığı belirlendi. Mektupta Nasuhoğlu'nun intiharından kimsenin sorumlu olmadığına dair duygusal bir yazı ele alındığı öğrenildi. Savcılık dosyaya intihar mektubunu kendisinin yazıp yazmadığını belirlemek için kendi el örneği bulunan yazıların temin edilmesini istedi. Grafoloji yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda mektubu karikatürist Nasuhoğlu'nun kaleme aldığı belirlendi.