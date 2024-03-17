Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: "Kent meydanı, Kaşüstü sahili ve diğer projeleri yapacağız"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Yomra'da çalışmaları tamamlanan "Yomra Limanı Çevre Düzenlemesi" açılış töreninde konuştu. Başkan Genç, 31 Mart'tan sonra bütün şehirde yeni bir hizmet dönemi başlatacaklarını ifade ederken, Yomra'ya müjde üstüne müjde verdi. Genç, "Yeni dönemde Kaşüstü Mahallemizde doğal gaz çalışmalarının kalan kısmını tamamlayacağız. Özdil Oymalı Grup yolumuza aynı anlayışla devam edip, bitireceğiz. Yomra'mızda yeşil alanları artırmamız lazım. Yeni bir kent meydanı projemiz var"

Başkan Genç, "Yomra 20 sene önce 15-20 bin nüfuslarındaydı. AK Parti ile Cumhurbaşkanımızın hizmet anlayışıyla birlikte nüfusu 49 bin 725 oldu. Yomra büyüdü, gelişti ve il yatırımları aldı. Şu anda Trabzon'un en büyük hastanesi Yomra'da. Trabzon Adliyemiz Yomra'da. Turizm destinasyonları Yomra'mızda. Yomra'mız, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerimizle birlikte Trabzon'un metropol yerleşim yerlerinden birisi oldu" dedi.

KENT MEYDANI, KAŞÜSTÜ SAHİLİ, DOĞAL GAZ, ÖZDİL OYMALI GRUP YOLU…

Başkan Genç" Yeni dönemde Kaşüstü Mahallemizde doğal gaz çalışmalarının kalan kısmını, Sancak' Mahallemizde de Namıkkemal Mahallemizde de süratle doğal gazı tamamlayacağız. İlçemizde doğal gaz eksikliği kalmayacak. Özdil Oymalı Grup Yolumuza aynı anlayışla devam edip, bitireceğiz. Yalıncak'ta çok güzel bir yaşam alanı oldu. Büyükşehir Belediyemizin burada yaptığı sahil düzenlememizin aynısını Kaşüstü Sahilinde yapacağız. Yine Yomra'mız için büyük ölçekli bir parkımız var. Yomra'mızda yeşil alanları artırmamız lazım ve bir kent meydanı projemiz var. Ben istiyorum ki bu hizmetleri hızlı ve verimli bir şekilde yapabilmek için aynı anlayışa sahip olduğumuz belediyecilik anlayışı bu dönem Yomra'mızla buluşsun. O da Abdülkadir Başkanımla olsun istiyorum. 31 Mart'tan sonra dürüst, düzgün, çalışkan başkanım, Abdülkadir Özdemir kardeşimle, Yomra'nın evladı ile el ele vererek ilçemize daha çok hizmet edelim. Bu boynumuzun borcu. O yüzden sizlerden destek istiyoruz"