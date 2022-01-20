Genç kız, arkadaşlarıyla kaldığı apartta ölü bulundu

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan bir apartta meydana geldi. Gece saatlerinde Ayşegül Meci (21), erkek arkadaşı M.A. ve Ş.K. ile bir otomobille aparta geldi. İddiaya göre, 3 genç geceyi apartta tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanarak geçirdi. Sabah Meci'nin erkek arkadaşı M.A. uyandığında 21 yaşındaki Meci'nin ağzından köpükler geldiğini gördü.

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Meci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Genç kızla gece apartta kalan 2 arkadaşı da polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken Meci'nin 2 arkadaşının emniyetteki işlemleri devam ediyor.