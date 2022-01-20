Genç kız, arkadaşlarıyla kaldığı apartta ölü bulundu: Floresan detayı!

Şeytanın bile aklına gelmeyecek korkunç olay Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. 21 yaşındaki Ayşegül Meci, erkek arkadaşı M.A. ve arkadaşı Ş.K. ile beraber uzun süre bir barda eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar dışarıda eğlenen gençler, bir otomobille kaldıkları aparta geçti.

APARTTA UYUŞTURUCU PARTİSİ

Apartta bir süre daha eğlenen gençler, iddiaya göre daha önceden temin ettikleri uyuşturucudan almaya karar verdi. Ayşegül Meci ve iki arkadaşı Zehir tacirlerinin, floresan ampulünü mikserde öğütüp toz haline getirdikten sonra uyuşturucuya ilave ederek kılcal damarları yırtan zehrin kana daha çabuk karıştığı uyuşturucu maddeden aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde odasına geçen Ayşegül Meci, sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı.

AĞZINDAN KÖPÜKLER GELDİ

Aniden fenalaşan Meci, ağzından köpükler gelerek yere yığıldı. M.A., hemen 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın nabzını kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri genç kızın erkek arkadaşı M.A. ve Ş.K'yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye gelen olay yeri ekipleri inceleme ekipleri evde uzun süre araştırma yaparken, genç kızın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

2012 YILINDA ADANA'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kirli para için her yola başvuran zehir tacirlerinin, floresan hilesi 2012 yılında Cono Aşireti'ne düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ortaya çıktı. 550 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen eroin paketlerinin içine fare zehri, floresan lamba tozu ve kahve karıştırıldığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan Cono Aşireti mensuplarına yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda 2 bin 586 paket eroin ve 463 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, 63 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 49'u çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Operasyonda yakalanan kadınların el cüzdanında ele geçirilen bir dozluk eroin şeklindeki paketler, tahlil için Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Laboratuvarda tahlilleri yapılan her biri 25 miligram ağırlığındaki eroin paketlerinin içinde uyuşturucuyla yarı yarıya fare zehri, florasan lamba tozu, kahve, süt tozu ve şekerden oluşan '3'ü bir arada' içecek karıştırıldığı saptandı.

Florasan lamba tozunun niçin uyuşturucuya katıldığını araştıran Narkotik dedektifleri, kanı donduracak bir detaya ulaştı. Yapılan incelemede öğütülüp toz haline getirilen lamba parçaları, uyuşturucuya katılarak kılcal damarların kolayca yırtılmasını sağlıyor. Böylelikle uyuşturucu kana daha kolay karışıyor. Bu şekilde daha çok bağımlı kazanılıyor.