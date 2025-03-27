Genç kız bulunarak ailesine teslim edildi

Olay, geçtiğimiz 22 Mart günü Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 30 yaşındaki V.A., hemşehrisi de olan 22 yaşındaki S.T.'yi ailesine istetti. Ancak bu evliliğe onay çıkmadı. Bunun üzerine ağabey, kardeş V.A. ve abla S.A. genç kızı kaçırmaya karar verdi.

S.T., bir bayan arkadaşı ile cadde üzerinde sohbet ettikten sonra vedalaşıp yürümeye başladı. Yaklaşık 20 metre yürüdükten sonra karşısına V.A.'nın ablası S.A. çıktı. Bu sırada abla, kızı lafa tuttu. V.A. ise arkada beklemeye başladı. Ağabey ise hafif ticari araçla kız, S.A ve V.A.'nın olduğu yere yanaştı. Abla kapıyı açarken, arkadan gelen V.A, genç kızı kucaklayarak zorla arabaya bindirildi. Ardından da hızla uzaklaştı. Bu anlar ise kameraya yansıdı.

Olayı geniş çaplı soruşturan Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, genç kızı kaçıranları yakaladı. S.T. ise ailesine teslim edildi. Olayla ilgili Çerkezköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "22.03.2025 tarihinde ilçemizde meydana gelen kız kaçırma olayına karıştığı belirtilen tüm şüpheliler yakalanmış, mağdure ailesine teslim edilmiştir. Yakalanan 5 şüpheliden; 3'ü tutuklanmış, 2 kişinin adli mercilere sevk işlemleri devam etmektedir." denildi.