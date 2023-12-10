Genç kız cinayete kurban gitti

Mersin'de tartıştığı erkek arkadaşı Mehmet A. (27) tarafından evinde tabancayla başından vurulan İrem Sağlam (24) hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İrem Sağlam ile evine gelen erkek arkadaşı Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A., yanında getirdiği tabancayla İrem Sağlam'a ateş etti. Başından vurulan genç kız kanlar içinde yere yığıldı, Gelen ekipler, Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.