Genç kız dehşeti anlattı: 2 gündür uyuyamıyorum

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsündeki Kız Yurdunda kalan Paramedik bölümü öğrencisi Rojin Tordoğan kampüsü içerisinde bulunan 7-8 başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıda köpeklerin elinden güçlükle kurtulan genç kız kendi imkanlarıyla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne ulaşan Tordoğan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran genç kız; "Bugün benim başıma gelen yarın sizin de başınıza gelebilir. Hatta çok daha kötü sonuçlar olabilir. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisindeki tüm köpeklerin toplanıp hayvan barınaklarına götürülmesi gerek. Hepimiz birlik olup sesimizi duyuralım" ifadelerini kullandı.

Rojin'in bu paylaşımından sonra Harran Üniversitesi Rektörü Sabri Çelik yorum yaparak; "Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine önlem alınması için daha önce de yazı yazmıştık, tekrar ilgili kurumlarla iletişim halindeyiz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

STAJA GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Harran Üniversitesi (HRÜ) öğrencisi Rojin Tordoğan Cuma günü staj için Harran Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği sırada yerleşkedeki köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek şunları söyledi.

"Staj günü ayağım burkulmuştu o yüzden ayır yürüyordum. Bu sırada her gün kampüste bulunan sürü halindeki köpekleri fark ettim. Onların bir şey yapmayacağını sanarak yoluma devam ettim. Yürümeye devam ederken, bir köpek bana doğru gelince diğerleri de üzerime koşmaya başladı. Arkadaşlarım benden ileride olduğu için kaçabildiler ama ben kaçamadım. Hepsi üzerime geldi, birisi kolumu ısırdı. Ne yapacağımı bilemedim çünkü savunmasızdım. O anda diğer bir köpek de bacağımı ısırmaya çalıştı ama elimdeki poşetle kendimi savundum."

Saldırıda etrafımı 7-8 köpek sarıp ortasında dehşet dolu dakikalar yaşadığını sözlerine ekleyen Rojin Tordoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hayatımda ilk defa böyle biro lay başıma gelmişti. Gaziantep'de yaşanan o köpek saldırısı aklıma gelmişti. O an kendimi toparlayıp elimde bulunan poşetleri atınca köpekler ona koştu. Ben canımı zorla kurtardım. Sonra kendi imkânlarımla hastaneye gittim. Koluma dikiş atıldı. Canım çok yandı. En çok bu hafta finallerim başlıyor. Bütün çalışmalarım boşuna gitti. Halen canım çok acıyor. Köpekler rüyama gelecek diye korkudan yatamıyorum. Bugün pamsuman için tekrar hastaneye gittim. Tek başıma korktuğum için arkadaşlarım bana eşlik etti. Üniversite nerdeyse kopek barınağı yuvası haline gelmiş hiç kimse bu durumla ilgilenmiyor. Benim başıma gelenler bir başkasının başına gelmeden buna acil çözüm bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.