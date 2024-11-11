Genç kız, düğünde havaya açılan ateş sonucu öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 19 yaşındaki Reyhan Sağ yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaban Mahallesi kırsalındaki Gezdik mezrasında yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş açıldı. Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan Reyhan S. (19), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Reyhan S, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda olayın failinin Halil T. (23) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Halil T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Jandarma ekiplerince yapılan detaylı incelemeler sonucunda düğün alanında tabanca kullanan 5 kişi de jandarma tarafından gözaltına alındı.