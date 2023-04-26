Genç kız evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir markette kasiyer olarak görev yapan Çilem Uram'dan (24) haber alamayan ve aynı marketin müdürü olan sevgilisi dün öğle saatlerinde yalnız yaşayan genç kızın evine gitti. İçeri girdiğinde Uram'ı yatağında hareketsiz gören erkek arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Uram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uram'ın evinde detaylı inceleme yapan polis, ifadesini almak üzere sevgilisini karakola götürdü. Uram'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.