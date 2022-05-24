Genç kız evinde ölü bulundu, arkadaşı yaralı

Kartal'da 2 arkadaşıyla yaşadığı eve gelen Cemre Bilmez başından vurulmuş halde bulundu. Erkek arkadaşı ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olay, dün sabah Esentepe Mahallesi Mahur Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre; bir okulda memur olarak çalışan Cemre Bilmez (20), erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mehmet Bilal M. ve arkadaşı Yusuf İslam B. ile önceki akşam yaşadığı eve geldi. Sabah saatlerinde ise Yusuf İslam B. polisi arayarak arkadaşlarının intihar ettiğini söyledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Cemre'nin hayatını kaybettiğini, Mehmet Bilal M.'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, Cemre'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polis, evde yaptığı aramada 3 adet intihar mektubu buldu. Gözaltına alınan Yusuf İslam B.'nin polise verdiği ifadede, üçünün intihar etmek için evde buluştuğu, cesaret alabilmek için gece boyu alkol aldıkları ve silahla önce Cemre'nin daha sonra ise Mehmet Bilal'in intihara giriştiklerini, kendisinin korkarak intihardan vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Cemre'nin yaşam dolu olduğunu söyleyen yakınları, "Üç hafta önce tanıdığı birisi için neden intihar etsin" dedi.