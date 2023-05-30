Genç kız işyerini böyle soydu

Kağıthane ve Şişli'de 7 ayrı dükkan ve 2 ev kısa sürede meydana gelen olaylarda soyuldu. Kimisinde laptop kimisinden telefon kimisinden de ziynet eşyası çalındı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri inceledikleri kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Kağıthane'de bir iş yerine giren genç kadın etrafı kolaçan edip masanın üzerindeki taplet ve telefonu alıp kaçıyor.
Şüphelilerle birlikte ele geçirilen bir laptop sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Arzu Y.'nin daha önceden 30 ayrı suç kaydı olduğu, Mustafa Y.'nin ise 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.