Genç kız konserde fenalaşmıştı: Neden öldüğünü bilmiyorum

Hatay İskenderun'da ikamet eden ve üniversite öğrencisi olan 24 yaşındaki Çağla Alara Pınarcı, bir erkek arkadaşı ile bayram tatilinde İstanbul'a gezmeye geldi. Arkadaşı Mehmet Ö.B. ile İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip akşamları da eğlence mekanlarına gittiler. İddiaya göre geçen Cumartesi günü Harbiye'de bulunan Küçükçiftlik Park'ta yapılan bir konsere katıldılar. Ancak yine iddiaya göre saatler 21:45'i gösterdiğinde Çağla Pınarcı bir anda fenalaştı ve baygınlık geçirdi. Arkadaşı hemen 112 acili arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Pınarcı yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Arkadaşı için ambulans çağıran ve peşlerinden hastaneye kadar gelen Mehmet Ö.B. ise Çağla'nın ölüm haberini aldıktan sonra hastaneden çıkıp ortadan kayboldu.
"NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM"
Polis ekipleri şüpheli ölümün ardından hemen harekete geçip Çağla'nın parkta baygınlık geçirdiği yerde incelemelerde bulundu. Aynı zaman da hastaneden çıkıp ortadan kaybolan Mehmet Ö.B.'yi de aramaya başladı. Kısa süre sonra emniyete gelen Mehmet Ö.B. ifadesinde; "Konser çıkışında fenalaştı, bende hastaneye götürdüm. Öldüğünü öğrenince bir yakınımı aradım oradan ayrıldım. Polisler arayınca döndüm. Çağla'nın neden hayatını kaybettiğini bilmiyorum" dediği öne sürüldü. İfadesi alınan Mehmet Ö.B. serbest bırakıldı.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan Çağla'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirdi. Çağla Alara Pınarcı, dün Karaağaç Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Çağla'nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.