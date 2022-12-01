Genç kız, köpeklerin saldırısına uğradı

İzmit İlçesi Yuvam Akarca Mahalles'inde yaşayan Duygu Yaren Dönmez (24), 16 Kasım günü evinin önündeki durakta kendisini almak için gelmekte olan arkadaşını beklediği esnada 7-8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dönmez, arkadaşı ve sokaktan geçen bir kişinin müdahalesi ile saldırgan köpeklerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Köpeklerin küpesiz ve kayıt dışı olduğu gerekçesiyle tetanos ve kuduz aşısı olan ve pansuman yapılan Dönmez, fiziksel yaralanmanın yanı sıra psikolojik olarak da olumsuz etkilendiğini söyledi.

O ANLARI ANLATTI

Kendisinin de bir hayvan sever olmasına ve düzenli olarak sokak köpeklerini beslemesine rağmen travma yaşadığını belirten Dönmez, "16 Kasım günü işe gitmek için evden çıktım yol üzerinde arkadaşımı bekliyordum, köpekler bana doğru koşmaya başladı kaçmadım, sonuçta köpek ne yapabilir diye düşündüm. 7-8 köpek vardı bana doğru koştular, kaçarsam bu sefer tahrik olur, kovalarlar dedim. Yavaş yavaş yürüyünce arkamı dönmemle bir tane köpeğin patisini üzerimde hissettim. Üstüme atladı, diğeri sağ ayak bileğimden aşağı çekti beni. Zaten ben yere düştüm. Üstüme geldiler, biri yüzümü ısırmaya çalıştı. Ben de elimle yüzümü kapattım. Diğer köpeklerden biri sağ ayağımı ısırdı" dedi.

HAYVANLARI SEVERİM

Dönmez, "Kolumu ısırmaya çalıştılar ama üzerimde şişme mont vardı, sürekli pati attılar. Baya cebelleştik. Ayağa kalkamadım, bacağımdan kan akıyordu. Arkadaşımı aradım, yardım istedim. O sırada bana doğru bir çocuk geldi, bana yardım etmek istedi. Köpekler yeniden geldi, daha sonra beni almaya gelecek olan arkadaşım geldi ve kornaya basınca köpekler öyle gitti. Tetanos ve kuduz aşısı oldum. 5 doz aşı olmam gerekiyor. Benim dile getirmek istediğim şey, her gün, herkes, bir sürü çocuk dışarıda. Ben de hayvan severim, hayvanlara bir şey olmasını asla istemem. Kedi, köpek besleyen, aç kalmalarını istemeyen biriyim ama bu olumsuz durumların yaşanmasını engellemek gerekiyor. Gerekirse hayvanlar barınağa alınmalı, barınakta da hayvanlara ne kadar iyi bakılıyor bilmiyorum ama gerekirse kısırlaştırılmaları, aşıları tam olarak yapılmalı" dedi.

ÇOCUKLAR PARKTA BİLE OYNAMAK İSTEMİYOR

Dönmez, "Yetkililer bu konu hakkında daha da hassasiyet gösterebilir. Çünkü bu bende bir travma oldu. İşe giderken bile babamı veya annemi bekliyorum. Yolda yürürken köpek havlaması duyunca elim ayağım boşalıyor. Sokaktaki köpeklerin zaman zaman çevredekilerce çiğ etle besleniyor. Bu da hayvanların vahşileşmesinde önemli bir etken oluyor. Önceden yakın arkadaşımın köpeğiyle sarılıp fotoğraf falan çekerdik, onu bile gördüğümde irkiliyorum artık. Bu travmanın diğer insanlarda olmasını istemiyorum. Özellikle çocuklarda. Hayvanlar ve çocukların çok güzel bir iletişimi var ama bizim mahalledeki çocuklar şu anda hayvanlardan çok korkuyor ve parkta oynamak bile istemiyor" diye konuştu.

TEDBİR ALINMALI

Son olarak Dönmez, "Bu konuda daha fazla hassasiyet gösterilirse hem benim yaşadığımı başka insanlar yaşamaz hem de hayvanlar ve insanlar arasında kopukluk olmaz, kimsenin canı da yanmaz. Olayın yaşandığı yerde bulunan köpeklere mama verilmesi gerekiyor ama birkaç kez çiğ etle beslendiklerine şahit oldum. Böyle yaparlarsa her hayvan vahşileşir, insan bile çiğ et yese o bile vahşileşir. Bu konuda bir tedbir alınmalı" şeklinde konuştu.