Genç kız köprüden atlayarak intihar etti

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Atapark mevkisinde akşam saat 20.45 sıralarında ismi henüz belirlemeyen ve 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç bir kız Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürürken birden köprü korkuluklarına çıkıp kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.