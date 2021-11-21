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Giriş Tarihi: 21.11.2021 21:55

Genç kız köprüden atlayarak intihar etti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Genç kız köprüden atlayarak intihar etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde kimliği henüz belirlemeyen 25-30 yaşlarındaki genç bir kız Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nden atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Atapark mevkisinde akşam saat 20.45 sıralarında ismi henüz belirlemeyen ve 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç bir kız Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürürken birden köprü korkuluklarına çıkıp kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri genç kızın üzerinde yaptığı aramada herhangi bir kimlik bulamazken, genç kızın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Genç kız köprüden atlayarak intihar etti
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