Genç kız ölümden saniyelerle kurtuldu! "Kafa dağıtmak için taktığım yüzünden kendimi dağıtıyordum”





Kaza sonrası genç kıza sarıldı

Gençlere uyarılarda bulunan Yasemin Danışmaz, "Benim de üniversiteye giden aynı Simay gibi bir kızım var. Yaşanan kaza sonrası yanına giderek ona sarıldım. 'Geçmiş olsun, beni duymadın mı?' dedim. Hem onu teselli ettim hem de kendimi teselli ettim. Sarıldık, kucaklaştık. Hiçbir şey olmadığını görünce çok sevindim. Biz her gün hat üzerindeyiz.





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