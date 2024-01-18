Genç kız seyir halindeki otomobilden atladı

Erzurum'da evlilik hazırlığı yaptığı gençle otomobilde seyir halinde olan genç kız iddiaya göre cep telefonuna başka bir erkekten 'karım' yazılı mesaj gelince erkek arkadaşı ile tartıştı. Erkek arkadaşı durumu ailesine anlatacağını söylemesi üzerine genç kız korkup otomobilden atladı. Genç kız ağır yaralanırken, sevgilisi polis tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre, evlilik hazırlığı yapan 28 yaşındaki Hümeyra Ç. ile Abdurrahman Ö. buluşup araçla gezintiye çıktı. Bir süre sonra Hümeyra Ç.'nin telefonuna "karım" yazılı mesaj geldi. Gelen mesajı gören Abdurrahman Ö., Hümeyra Ç. ile tartışmaya başladı. Abdurrahman Ö., daha sonra mesajın atıldığı numarayı arayıp karşısına çıkan kişiyle de tartıştı. Abdurrahman Ö., telefonu kapattıktan sonra sevgilisi, Hümeyra Ç.'ye, her şeyi ailesine anlatacağını söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan genç kız seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp kendisini yola attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen genç kız, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hümeyra Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Abdurrahman Ö. ilk ifadesinde, Hümeyra Ç. ile 3 aydır birlikte olduğunu belirterek, "Cep telefonuna bir başka erkek tarafından gönderilen ve 'karım' diye hitap edilen mesajı gördüm. Tartıştık, 'Seni anne ve babanın önüne atacağım' dedim. Evlerine doğru giderken araçtan atladı" dediği öğrenildi.