Haberler Yaşam Haberleri Genç kız seyir halindeki otomobilden atladı
Giriş Tarihi: 19.1.2024

Genç kız seyir halindeki otomobilden atladı

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Genç kız seyir halindeki otomobilden atladı
Erzurum'da evlilik hazırlığı yaptığı gençle otomobilde seyir halinde olan genç kız iddiaya göre cep telefonuna başka bir erkekten 'karım' yazılı mesaj gelince erkek arkadaşı ile tartıştı. Erkek arkadaşı durumu ailesine anlatacağını söylemesi üzerine genç kız korkup otomobilden atladı. Genç kız ağır yaralanırken, sevgilisi polis tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre, evlilik hazırlığı yapan 28 yaşındaki Hümeyra Ç. ile Abdurrahman Ö. buluşup araçla gezintiye çıktı. Bir süre sonra Hümeyra Ç.'nin telefonuna "karım" yazılı mesaj geldi. Gelen mesajı gören Abdurrahman Ö., Hümeyra Ç. ile tartışmaya başladı. Abdurrahman Ö., daha sonra mesajın atıldığı numarayı arayıp karşısına çıkan kişiyle de tartıştı. Abdurrahman Ö., telefonu kapattıktan sonra sevgilisi, Hümeyra Ç.'ye, her şeyi ailesine anlatacağını söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan genç kız seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp kendisini yola attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen genç kız, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hümeyra Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Abdurrahman Ö. ilk ifadesinde, Hümeyra Ç. ile 3 aydır birlikte olduğunu belirterek, "Cep telefonuna bir başka erkek tarafından gönderilen ve 'karım' diye hitap edilen mesajı gördüm. Tartıştık, 'Seni anne ve babanın önüne atacağım' dedim. Evlerine doğru giderken araçtan atladı" dediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde üst üste skandallar! Boğazı sıkılan yaşlı kadına ağır hakaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
A Haber muhabirine alçak saldırıya peş peşe tepkiler! "CHP zihniyetinin soğuk yüzü"
Astronotlarla ilk iletişim! Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
Son dakika haberi: Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda! Cimbom evinde 4 golle kazandı
Can Ataklı’dan skandal PKK açıklaması: “Bölücü terör örgütü tanımı yanlış”
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Asr Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Asr Suresi Arapça Yazılışı, Meali, Tefsiri Ve Faziletleri
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Ülkemizin her tarafında ayak izi var... Bu millet işe bakar
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kız seyir halindeki otomobilden atladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA