Mersin’de genç kız kabusu yaşamıştı: Sıvıyı böyle atmışlar!

Ağrılı 22 yaşındaki Hatice Aslan Mersin'de Ebelik bölümü 4. Sınıf öğrencisiydi ve KYK yurdunda kalıyordu. İddiaya göre 18 Kasım günü Mersin'de 2 arkadaşı ile birlikte yolda yürüdükleri sırada yanlarından geçen ve hiç tanımadığı motosikletli iki kişiden yüzüne bir sıvı atıldı.

Ne olduğu tespit edilmeyen sıvı Aslan'ın yüzünü ve gözünü yaktı. Acı içinde yere yığılan Aslan'ı gören arkadaşları panikle ne yapacaklarını bilemediler. Çevredekilerin yardımı ile hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Hatice Aslan'ın korneası zarar gördüğü için gözünü açamıyor. Karakola gidip şikâyetçi olan Aslan şüphelerin biran önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyor.

"KURŞUN DEĞDİ KAN AKTI SANDIM"

Yaşadığı korku dolu anları SABAH'a anlatan Hatice Aslan şunları söyledi: "Mersinde 2. Çevre yolunda ben ve iki arkadaşım yürüyorduk. O sırada süratle yanımıza motosiklet üzerinde iki şahıs yaklaştı ve yüzüme bir şey fırlattılar. O anki darbeyle yere yığıldım ve gözlerimi açamadım. Yüzümü hissetmedim uyuştu. Yüzümü elleyince yüzümden bir şeyler akıyordu. Kurşun değdiğini ve kanlar aktığını sandım. Gözlerim yanıyordu ve attıkları sıvı kötü kokuyordu. Çığlık çığlığa bağırdım. Gözlerim görmüyordu. Çevreden insanlar geldi seslerini duydum. Beni oradaki restorana götürdüler. Yüzümü yıkadılar. Ambulans ve polisi aradıklarını söylediler. Ambulans geldi ben arkadaşım ile hastaneye götürüldüm. Diğer arkadaşım orda polisi bekledi. Fakat polis gelmeyince hastaneye bizim yanımıza geldi. Arkadaşım İfade vermek için hastane polisine gidince buraya değil karakola ifade vereceksiniz cevabını aldı. Hastanede korneanın zarar gördüğünü söylediler."

"GÖZLERİMİ AÇAMIYORUM"

Karakola gidip şikayetçi olduğunu aktaran Aslan; "Bu şahısların biran önce yakalanmasını istiyorum. Gözlerimi açamıyorum. Canım çok yanıyor. Benim burada ne bir husumetlim ne de bir takıntılı arkadaşım oldu. Hiç tanımadığım biri bana bunu neden yaptı bilmiyorum. En ağır cezayı alsınlar istiyorum" dedi.

BALON ATTILAR

Öte yandan olayı gören arkadaşlarından birinin ifadesinde sarı renkli balon gibi bir şey attıklarını gördüm. Yüzüne gelen balon patladı sıvı aktı dediği öğrenildi. Konuyla ilgili emniyetin yakalama çalışmalarının sürüyor.