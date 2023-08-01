Genç kız sulama kanalında kayboldu

BİR KİŞİ TARAFINDAN SUDAN ÇIKARTILMIŞ

Sultan Ç.'nin, "Kızım sen orada yüzemezsin. Annem, sen yüzmeyi bilmiyorsun" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Kızın suda sürüklendiğini gören bir vatandaş ise, "Benim gördüğümde, suda çırpınıyordu. Yüzme bilseydim, kurtarmak için atlardım. Etrafta kimse de yoktu. Sonra suda kayboldu" diye konuştu. Öte yandan Ayşe Ç.'nin, dün gece saatlerinde yine sulama kanalına girdiği, mahalledeki bir genç tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Ekiplerin, arama-kurtarma çalışması sürüyor.