Genç kız sulama kanalında kayboldu

Adana'da 20 yaşındaki Ayşe Ç., DSİ'ye ait sulama kanalında kayboldu. Genç kızı arama kurtarma çalışmaları su altı polisi tarafından devam ediyor. Kızının suda kaybolduğunu öğrenen acılı anne Sultan Ç.'nin, "Kızım sen orada yüzemezsin. Annem, sen yüzmeyi bilmiyorsun" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TAKİP ETTİ
Olay, Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında bir genç kızın çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Ayşe Ç. olduğu öğrenilen genç kız, akıntıya kapılıp, bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, sulama kanalına girip, genç kızı aradı ancak bulamadı. Kızının suda kaybolduğu öğrenip, kanala gelen anne Sultan Ç., arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti.
BİR KİŞİ TARAFINDAN SUDAN ÇIKARTILMIŞ
Sultan Ç.'nin, "Kızım sen orada yüzemezsin. Annem, sen yüzmeyi bilmiyorsun" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Kızın suda sürüklendiğini gören bir vatandaş ise, "Benim gördüğümde, suda çırpınıyordu. Yüzme bilseydim, kurtarmak için atlardım. Etrafta kimse de yoktu. Sonra suda kayboldu" diye konuştu. Öte yandan Ayşe Ç.'nin, dün gece saatlerinde yine sulama kanalına girdiği, mahalledeki bir genç tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Ekiplerin, arama-kurtarma çalışması sürüyor.