Genç kız, tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ta K.B. adlı genç kız, tartıştığı sevgilisi Kemal Kuşçu'yu bıçaklayarak öldürdü. Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, K.B. (27), erkek arkadaşı Kemal Kuşçu (30) ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.B., Kuşçu'yu bıçakladı. Kuşçu, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede Kuşçu'nun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kuşçu'nun cesedi yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. K.B. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.