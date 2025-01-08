Genç kız ve sevgilisi balkondan düşerek öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde genç kız ve 27 yaşındaki erkek arkadaşı kaldıkları sitenin 13. katından düşerek hayatını kaybetti. İki gencin intihar mı ettiği yoksa düşerek mi öldükleri araştırılıyor. Olay, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'ndeki 15 katlı bir tatil sitesinde yaşandı. İddiaya göre, 13. kattaki dairede kalan 27 yaşındaki B.D. ile kız arkadaşı E.N.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde peş peşe aşağı düştü. Metrelerce yüksekten düşen genç kız ve arkadaşı hayatını kaybetti. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gençlerin öldüğünü belirlerken jandarma ve savcı olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında cenazeler otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 13. kattaki daireye giren jandarma ekipleri evdeki köpeği alarak B.D.'nin yakınlarına teslim etti. Yapılan ilk incelemede B.D. ve E.N.Y.'nin peş peşe atlayarak intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi.