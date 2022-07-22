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Giriş Tarihi: 22.7.2022 15:49 Son Güncelleme: 22.7.2022 16:48

Genç kıza dehşet yaşatmıştı! Suç makinesi çıktı

Tatil için Karasu'ya gelen genç kıza dehşeti yaşatan şahsın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Genç kıza dehşet yaşatmıştı! Suç makinesi çıktı

İstanbul'da yaşayan ve tatil için Karasu'ya gelen Şevval Ö. ye dehşeti yaşatan şahsın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU!

İstanbul'da yaşayan Şevval Ö., bayram tatilinde ailesi ile birlikte Karasu ilçesine geldi. 19 Temmuz Salı günü gece saat 00.30 sıralarında Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde sahilde yürüyüş yapmak için konakladıkları evden çıkan Şevval Ö., iddiaya göre sokakta Talip A.'nın sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisine tekliflerde bulunan tacizciye tepki gösteren genç kız, telefonunu çıkartarak tacizcinin aracının plakasının fotoğrafını çekerek şikayetçi olmak istedi.

TUTUKLANDI

Fotoğraf çekildiğini fark eden Talip A., araçtan inerek genç kıza saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kız, bir tekel bayiine girerek yardım istedi. Tekel bayiine de gelen saldırgan, genç kıza yumruk ve tekmeler ile saldırıp telefonunu parçaladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından genç kız darp raporu alırken, tacizci Talip A. ise tutuklanarak Sakarya 1. Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

PAYLAŞIMLAR

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Talip A.'nın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şahsın sosyal medya üzerinde silahla verdiği poz başta olmak üzere diğer paylaşımları da dikkat çekti. Talip A.'nın "Erkek adam yalakalık, sarkıntılık yapmaz", "Canımı yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı", "İnsanlar gerçek yüzlerini, sizden istediklerini alamadıklarında gösterirler" şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.

SUÇ KAYDI

Sosyal medyadaki sayfasına kabadayı halleriyle fotoğraflarını koyan Talip A.'nın, daha önceden yaralama, tehdit ve hakaretten birçok suç kaydı bulduğu ortala çıktı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın aracında yaptığa aramada ise tüfek ele geçirildi.

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Genç kıza dehşet yaşatmıştı! Suç makinesi çıktı
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