Genç kıza dehşet yaşatmıştı! Suç makinesi çıktı

PAYLAŞIMLAR

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Talip A.'nın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şahsın sosyal medya üzerinde silahla verdiği poz başta olmak üzere diğer paylaşımları da dikkat çekti. Talip A.'nın "Erkek adam yalakalık, sarkıntılık yapmaz", "Canımı yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı", "İnsanlar gerçek yüzlerini, sizden istediklerini alamadıklarında gösterirler" şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.

SUÇ KAYDI

Sosyal medyadaki sayfasına kabadayı halleriyle fotoğraflarını koyan Talip A.'nın, daha önceden yaralama, tehdit ve hakaretten birçok suç kaydı bulduğu ortala çıktı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın aracında yaptığa aramada ise tüfek ele geçirildi.