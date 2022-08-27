Genç kıza gaspçı kabusu

Fatih'te 24 Ağustos günü sabah 10:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yurtdışına para transferi yapan iş yerine gelen maskeli bir şahıs işlem yaptırmak istedi. Ancak çalışan kadın kimliksiz işlem yapılmadığını söyleyince şahıs çıkıp gitti. 5 dakika sonra elinde bıçakla tekrar geldi. İş yerinde çalışan Joudı H. (19) 'ye bıçak sallayıp kasadaki yaklaşık 5 bin doları ve çalışana ait cep telefonunu alıp kaçtı.