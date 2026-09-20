Genç kıza sosyal medyada fuhuş tuzağı

Yetiştirme yurdundan ayrıldıktan sonra İstanbul Ataşehir'deki bir vakfa yerleşen ve sosyal medyada tanıştığı kişi tarafından kandırılan 18 yaşındaki B.T., sahte profillerle genç kızları ve yabancı uyruklu kadınları fuhuş ağına çeken bir çetenin eline düştü. B.T. internette Uğurcan P. adını kullanan Enes S. isimli bir kişiyle tanıştı. 27 Ağustos'ta ikili birlikte vakit geçirdi. Ancak genç kız saatin geç olması sebebiyle vakfa dönmedi ve Enes S.'nin (Uğurcan P.) ayarladığı eve gitti. Orada Özbek kadınların olduğunu gören genç kız, üzerindeki 15 gram altını saklaması için Enes S.'ye verdi fakat bir daha ona ulaşamadı. Bu süre zarfında genç kız, kendini 'Gül' adıyla tanıtan ve ev sahibi olduğunu söyleyen O.Y. tarafından erkeklerle telefonda görüştürüldü hatta para karşılığı birlikte olmaya zorlandı. Evden kaçmayı başaran B.T. durumu gönüllü annesine anlatınca, ikili emniyete giderek şikâyetçi oldu. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Şüpheli Enes S. ve Erkan S., savcılıktaki işlemlerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiler. Hakimliğin kararıyla tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör