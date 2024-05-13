Genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

Kocaeli, Derince ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Ezgi Vural, geçtiğimiz Perşembe günü "İstanbul'a gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Derince ilçesi Öğretmenler Mahallesi'nde ikamet eden Ezgi Vural, Perşembe günü, ailesine İstanbul'a gideceğini söyledikten sonra kayıplara karıştı. Aile bireyleri ve yakınları kendisine bir daha ulaşıp haber alamadı. Kızlarının kaybolması üzerine endişelenen Vural ailesi, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Genç kızdan 5 günden bu yana haber alamayan ailesi, endişeli olduklarını ifade ederek, kızlarını gören veya yerini bilenlerin durumu bir an önce kendilerine veya emniyet güçlerine haber vermelerini istedi. Öte yandan emniyet güçlerinin olayla ilgili mobese ve araç içi kameralarıni incelediği, genç Ezgi'nin bulunması için araştırmalarını sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı.