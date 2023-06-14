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Giriş Tarihi: 14.6.2023 16:21 Son Güncelleme: 14.6.2023 17:53

Genç kızı arabaya çağırıp burnunu kırdı! Gözaltına alınan eski sevgili serbest kaldı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da iddiaya göre ayrıldığı erkek arkadaşının konuşmak için çağırdığı 17 yaşındaki Ecem B. adlı genç, erkek arkadaşı tarafından darp edilip burnu kırıldı. Şikayet üzerine Ecem B.’nin eski erkek arkadaşı Furkan K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest kaldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Genç kızı arabaya çağırıp burnunu kırdı! Gözaltına alınan eski sevgili serbest kaldı

Gaziosmanpaşa'da 5 gün önce meydana gelen olayda İddialara göre lise öğrencisi 17 yaşındaki E.B., burnu ve ağzı kanlar içinde Eyüpsultan Devlet Hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan muayene sonucu burnu kırıldığı ortaya çıkan E. B.'nin eski erkek arkadaşı tarafından darp edilip dövüldüğü ortaya çıktı. Polise ifade veren Ecem B. başına gelenleri şöyle anlattı. "Saat 18:23 sıralarında ben evdeyken. Benim cep telefonumdan bir ay önce ayrıldığım erkek arkadaşım Furkan K. aradı. Bana evinin önündeyim aşağı gel konuşmak istiyorum dedi. Israr edince bende inmek zorunda kaldım. Bir arabayla gelmişti. Ön koltuğa oturdum. Normal konuşmaya başladık, cep telefonumu istedi. Verdim bir süre baktı. Sonra yüzüme yumruk attı. Saçımı çekti. Beni dövdü. Ben fırsatını bulup kapıyı açıp kendimi dışarı attım. Cep telefonumu arkamdan attı. Gitti. Bende arkadaşımı aradım annesiyle beni hastaneye götürdüler " dedi.

TERÖR GAZİSİ BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızının darp edilip hastaneye götürüldüğünü duyan baba Murat B.'de karakolda şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Terör gazisi olduğu öğrenilen baba ifadesinde "kızımı öldüresiye döverek burnunu kıran ve ismini burada öğrendiğim şahıstan şikayetçiyim' dedi.

SERBEST KALDI

Şikayetin ardından şüpheli Furkan K. polis tarafından yakalandı. Adliyeye götürülen şüpheli serbest bırakıldı. Serbest bırakılması üzerine Ecem B.'nin babası, Murat B., kızını darp eden şüphelinin serbest kalması için savcılığa itirazda bulunacağını söyledi.

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Genç kızı arabaya çağırıp burnunu kırdı! Gözaltına alınan eski sevgili serbest kaldı
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