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Giriş Tarihi: 11.2.2022

Genç kızı av tüfeğiyle vurdular

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Genç kızı av tüfeğiyle vurdular
KONYA'DA, 23 yaşındaki M.C.B., dini nikâhlı eşi Damla Kuş (19) ve 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte, cezaevindeki annesini ziyaret için, Gebze'ye gitmek üzere yola çıktı. Çift, önce Sakarya Ferizli'de oturan tanıdıkları M.C.'ye uğradı. Önceki akşam Damla Kuş ve M.C.B. arasında tartışma çıktı. Bu arada, ev sahibine ait av tüfeğiyle vurulan Damla Kuş öldü. Çeşitli suçlardan sabıkası olan ve kendisi de yaklaşık 6 ay önce cezaevinden çıkan M.C.B., tartışma sırasında eşinin tüfeği alıp intihar ettiğini öne sürdü. M.C.B. ve M.C. gözaltına alındı. Annesi gözlerinin önünde ölen çiftin 4 yaşındaki kızı ise koruma altına alındı.

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Genç kızı av tüfeğiyle vurdular
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