Genç kızı döven iki kız kardeş gözaltına alındı

BURSA'NIN İnegöl ilçesinde parkta tartıştıkları genç kızı darbetme görüntüleri sosyal medyada paylaşılan iki kız kardeş gözaltına alındı. Yunus Emre Mahallesi'nde tartıştıkları İ.G.'yi (17) tekme ve yumrukla darbettiği öne sürülen F.Ç. (19) ve 14 yaşındaki kardeşi hakkında kavga görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, genç kızı darbeden abla ve kız kardeşini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan F.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA