Genç kızı kabinde telefonla çeken röntgenci yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezindeki bir mağazada yaşandı. Mağazanın soyunma kabininde aldığı ürünü deneyen 17 yaşındaki Z.A, kıyafeti üzerine giyerken mağaza çalışanı N.T.(40) tarafından soyunma kabinin alt kısmından telefonla kayda alındığını fark etti.

Genç kız bunun üzerine polisi arayarak röntgencilik yapan N.T hakkında şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri N.T.'yi gözaltına aldı. N.T. Emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan N.T, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Adli Kontrol Şartıyla" serbest bırakıldı.