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Giriş Tarihi: 22.6.2022 17:09 Son Güncelleme: 22.6.2022 17:19

Genç kızı kabinde telefonla çeken röntgenci yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Genç kızı kabinde telefonla çeken röntgenci yakalandı

Trabzon’da bir AVM’de bulunan mağazada aldığı kıyafeti soyunma kabininde deneyen genç kızı telefonla çeken kişi yakalandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezindeki bir mağazada yaşandı. Mağazanın soyunma kabininde aldığı ürünü deneyen 17 yaşındaki Z.A, kıyafeti üzerine giyerken mağaza çalışanı N.T.(40) tarafından soyunma kabinin alt kısmından telefonla kayda alındığını fark etti.

Genç kız bunun üzerine polisi arayarak röntgencilik yapan N.T hakkında şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri N.T.'yi gözaltına aldı. N.T. Emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan N.T, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Adli Kontrol Şartıyla" serbest bırakıldı.

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Genç kızı kabinde telefonla çeken röntgenci yakalandı
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