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Giriş Tarihi: 12.12.2022 20:00 Son Güncelleme: 12.12.2022 20:28

Zuhal Ebrar Yıldız'ın hayali vurulunca yarım kaldı

İstanbul Beyoğlu’nda polisin sabıkalı ve şüpheli 2 kişinin çaldığı motosiklet ile kaçarken 'dur' ihtarına uymadığı için açılan ateş sonucu kazarak sırtından vurularak ölen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kuzeni Oğuzhan Yıldız, “Zuhal. Babaannesinin evine bir şey almaya gidiyordu. Üniversite öğrencisiydi, savcı olma hayali vardı” dedi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Zuhal Ebrar Yıldız’ın hayali vurulunca yarım kaldı

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta meydana geldi. 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı. Polis ekipleriyle şüpheliler arasındaki takip, Yay Sokak'a kadar devam etti. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti. Babaannesinin evine ziyarete gelen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KUZENİ OĞUZHAN YILDIZ, "SAVCI OLMA HAYALİ VARDI"

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Zuhal Ebrar Yıldız'ın kuzeni Oğuzhan Yıldız, "Polisler peşlerinde oldukları bir gaspçı çeteyi kovalarken bir kaza kurşunu yüzünden can verdi Zuhal. Babaannesinin evine bir şey almaya gidiyordu. Üniversite öğrencisiydi, savcı olma hayali vardı. Polis memurları duruma müdahale ederken kuzenimizin sırtına 2 kurşun isabet etti. Ailesi perişan durumda. Abisini yeni askere göndermiştik o da geri geliyor" dedi.

İSMAİL YAVUZ, "KUZENİMİN HAYATINA MALOLAN ZANLILARIN YAKALANAC AĞI SÖZÜ VERİLDİ"

Zuhal Ebrar Yıldız'ın diğer kuzeni İsmail Yavuz, "Beyoğlu Emniyet Müdürü ve Şişli Emniyet Müdürü gece bizi ziyaret ettiler. Bizimle ilgilendiler yardımcı olacaklarını konunun peşini bırakmayacaklarını söylediler. İki polisin gözaltında olduğu bilgisini verdiler" diye konuştu. Yıldız'ın cenazesi Beyoğlu Sinan Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı'na defnedilecek.

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Zuhal Ebrar Yıldız'ın hayali vurulunca yarım kaldı
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