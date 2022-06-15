Genç kızın sır ölümünü otopsi raporu aydınlatacak

Mardin'in Cizre ilçesinden ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Karacabey'in Bakırköy mahallesine gelen Kezban Sakçak, 2 hafta önce sır bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Ailesi ve yakınları tarafından her yerde aranan genç kız bulunamamış ve devreye AKUT ile birlikte çok sayıda arama kurtarma ekibi girmişti. Kaybolduktan 16 gün sonra, Uluabat gölü yakınlarındaki bir arazide çürümeye başlayan bir ceset bulunmuştu. Bulunan cesedin kayıp genç kıza ait olduğu anlaşıldı. İlk incelemelere göre vücudunda herhangi bir deliyi yada kesici alet izi bulunamayan Kezban, memleketi Cizre'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OTOPSİ RAPORUYLA BELİRLENECEK

Kaldığı mevsimlik işçi çadırından kaybolan ve 16 gün sonra cesedi bulunan genç kızın sır ölümü, yapılacak olan otopsi raporunun ardından belli olacak.