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Giriş Tarihi: 15.6.2022 12:16 Son Güncelleme: 15.6.2022 13:22

Genç kızın sır ölümünü otopsi raporu aydınlatacak

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Genç kızın sır ölümünü otopsi raporu aydınlatacak

Bursa’ya ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen 15 yaşındaki Kezban Sakçak, aniden ortadan kaybolmuş ve 15 gün sonra boş bir arazide cesedi bulunmuştu. Genç kız, memleketi Cizre’de toprağa verilirken, ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Mardin'in Cizre ilçesinden ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Karacabey'in Bakırköy mahallesine gelen Kezban Sakçak, 2 hafta önce sır bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Ailesi ve yakınları tarafından her yerde aranan genç kız bulunamamış ve devreye AKUT ile birlikte çok sayıda arama kurtarma ekibi girmişti. Kaybolduktan 16 gün sonra, Uluabat gölü yakınlarındaki bir arazide çürümeye başlayan bir ceset bulunmuştu. Bulunan cesedin kayıp genç kıza ait olduğu anlaşıldı. İlk incelemelere göre vücudunda herhangi bir deliyi yada kesici alet izi bulunamayan Kezban, memleketi Cizre'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OTOPSİ RAPORUYLA BELİRLENECEK

Kaldığı mevsimlik işçi çadırından kaybolan ve 16 gün sonra cesedi bulunan genç kızın sır ölümü, yapılacak olan otopsi raporunun ardından belli olacak.

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Genç kızın sır ölümünü otopsi raporu aydınlatacak
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