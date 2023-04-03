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Giriş Tarihi: 4.4.2023

Genç kızlara fenomen şantajı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Genç kızlara fenomen şantajı
Sosyal medyada daha fazla izlenme uğruna yapılanlar artık sınır tanımıyor. Bir sosyal medya fenomeninin, kendisi ile video çekmeye için ikna ettiği genç kızlarla buluştuğu ve buluşma sırasında genç kızların telefonlarını gizlice alıp özel fotoğraflarını kendisine gönderdiği, bu fotoğraflarla kızlara şantaj yaptığı iddia edildi. SABAH'ın ulaştığı mağdur kızlar yaşadıklarını anlattı. Sosyal medya fenomeni D.A'nın ağına düşürdüğü genç kızlar C.A, S.B. ve G.C. zorla çekilen görüntülerini yayınladığı, yayından kaldırmamak için de özel fotoğraflarla şantaj yaptığını söyledi.



Durumu fark ederek sosyal medyada gündeme getiren Ceyda K. ise, sözde fenomenin genç kızların dekolte giymesini istediğini, çekimler sırasında genç kızların müstehcen görüntülerini yakalayıp paylaştığını, bazı görüntüleri ise sattığını anlattı. Ceyda K., "Videonun kaldırılmasını isteyen kadınlardan para talep ederek şantaj yapıyor. Videoları arşivliyor, satıyor ve asla gerçekten silmiyor. Kadınları, videoyu ailelerine atmakla tehdit edip çıkarları için kullanıyor" dedi.

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Genç kızlara fenomen şantajı
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