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Giriş Tarihi: 18.6.2024

Genç kızları hedef alan sözde fenomen tutuklandı

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
Genç kızları hedef alan sözde fenomen tutuklandı
Sosyal medya platformu Instagram üzerinden çektiği videolarda, özellikle genç kızlara mikrofon uzatarak müstehcen sorular soran "Cekaxs" rumuzlu şahıs gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu Javid Alakbarov, "yaptığının suç olduğunu bilmediğini" ileri sürdü. Tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Alakbarov, aynı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik verdiği kararda, şüphelinin yaptığı yayınların tamamının müstehcen içerikli olduğunu, toplumun ahlak değerlerini sarsıcı nitelikte olduğu değerlendirmesinde bulundu.
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Genç kızları hedef alan sözde fenomen tutuklandı
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