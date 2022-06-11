Genç kızları kullanarak şantaj yapan çete çökertildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kızları kullanarak bazı kişilerin uygunsuz görüntülerini ellerine geçiren çetenin, bu yolla şahıslara şantaj, darp, cebir ve şiddet yoluyla çek senet imzalatıp borçlandırdığı tespit edildi.
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, titiz çalışma başlatılarak şantajcı çeteye operasyon düzenlendi. Yatağan ve il merkezli operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak çıkarılan şüphelilerden 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.B, D.S., A.B., Ö.B. ve H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.