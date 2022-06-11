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Giriş Tarihi: 11.6.2022 09:41 Son Güncelleme: 11.6.2022 09:57

Genç kızları kullanarak şantaj yapan çete çökertildi

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Genç kızları kullanarak şantaj yapan çete çökertildi

Muğla’da genç kızları kullanarak bazı kişilerin uygunsuz görüntülerini ele geçiren ve şantaj yapan çeteye operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalandı, 5’i tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kızları kullanarak bazı kişilerin uygunsuz görüntülerini ellerine geçiren çetenin, bu yolla şahıslara şantaj, darp, cebir ve şiddet yoluyla çek senet imzalatıp borçlandırdığı tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, titiz çalışma başlatılarak şantajcı çeteye operasyon düzenlendi. Yatağan ve il merkezli operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak çıkarılan şüphelilerden 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.B, D.S., A.B., Ö.B. ve H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Genç kızları kullanarak şantaj yapan çete çökertildi
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