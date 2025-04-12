Genç kızların dayak dehşetine 4 tutuklama

Ankara'nın göbeğinde, bir kız öğrencinin 4 akranı tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Polisin başlattığı soruşturmada eylemin mağdurunun 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi S.N.H.'nin ifadesine başvuruldu. İfade ve görüntüler doğrultusunda tespit edilen T.N.S. (14), N.K. (14), F.Ü. (14) ve E.N.T. (15), Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince Keçiören'deki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıkta ifadeleri alınan çocuklar, tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Mahkemece sorguları tamamlanan 4 şüpheli, "Birden fazla kişi tarafından birlikte cebir ve tehdit kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı. Olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 12 yaşından küçük olduğu belirlenen S.K. ise kimlik tespiti sonrası ailesine teslim edildi.