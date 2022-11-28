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Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:44 Son Güncelleme: 28.11.2022 10:51

Genç komiser kalp krizine yenildi

Gaziantep’te görev yapan 30 yaşındaki komiser Gökhan Torun, evinde geçirdiği kalp krizi sonucunu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Genç komiser kalp krizine yenildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Gökhan Torun (30), kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılınca hastaneye kaldırılan Torun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç yaşta ölen komiserin naaşı, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.

Uğurlama törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Komiser Gökhan Torun'un annesi Hatice Torun, kent protokolü ve çok sayıda polis memuru katıldı.

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Genç komiser kalp krizine yenildi
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