Genç kuaför kaza kurbanı

Kazanın etkisiyle Rafi Cengiz yaklaşık 5 metre savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafik kontrolünü sağlarken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.