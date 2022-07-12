Genç kurye hayata tutunamadı

Bayramın 2. günü Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda otogar yakınlarında meydana gelen kazada kuryelik yapan İsa Uzel (19) kontrolündeki motosiklet, Yenimahalle yol ayrımına geldiği sırada aynı yönde ilerleyen Arda K. idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, yol ayrımında bekleyen Burak Y. kontrolündeki otomobile çarparak durdu. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsa Uzel kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde verdiği hayat mücadelesini kaybetti. İsa Uzel'in cenazesi Delice'de toprağa verildi.